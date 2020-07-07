FİKİR PROJELERİ

|OSEV Fikir Atölyesi olarak yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde olgunlaştırılan, zenginleştirilen ve şu an için hazırlanan Fikir Projelerimizin tüm Türkiye'de faydalanılması, uygulanması ve ilham alınması amacıyla kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
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KALENDER ŞEHİR
Doğu Akdenizin İncisi, Ozanlar ve Âşıklar Diyarı, Çukurovanın Bereketli Toprakları, Yerfıstığının Başkenti, Yukarı Çukurovada, Ceyhan Nehrinin doğu yakasında yer alan, alabildiğine geniş hinterlandıyla Akdenizin Yükselen Değeri, Bölgenin Parlayan Yıldızı, Sevdamız Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çaylarıyla sulak, hem de Çukurovayı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgedir. Her tepesinde bulunan tarihi kaleleri ve yaylarıyla, Kaleler ve Yaylalar Şehri, Kurtuluş Savaşında verdiği milli mücadele ve şehitleriyle terörle mücadeleye verdiği yüzlerce Şehitle, Osmaniye Şehitler Diyarı olup Şehitlerin Başkenti olarak anılır.
Bu şehrin insanları olarak bizler, Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformunu (OSEV); İnsani değerler ve demokrasi misyonu ile insanımızın Türk ve İslam topluluklarının mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak, toplumu doğru bilgilendirmek, güçlü bir sivil toplum iradesi oluşturmak, özellikle de Osmaniyenin sosyo ekonomik, sosyo kültürel, çevre ve şehircilik ve sosyal hayatın her alanında toplumsal mutabakatın sağlanması için Osmaniyemizin çağdaş bir şehir olma yolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına proje sunmak, yapılan güzel faaliyetlerde ilgilileri takdir etmek, eksik ve yanlışlıklarda da ilgilileri ikaz etmek, gerektiğinde bunları kamuoyu ile paylaşmak, Osmaniye lobisi oluşturmak, Osmaniyelilik bilincini geliştirmek ve Osmaniye için birlikte hareket etmeyi amaçlamak işin Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 7 Ocak 2016 tarihinde bir araya gelen Osmaniyemizde faaliyet gösteren 35 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Kurucular Kurulu tarafından; 23.11.2004 Tarih ve 25649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5253 Sayılı Dernekler Kanununun Tanımlar başlıklı 2. maddesi (f) bendindeki; 2- Bu Kanunun uygulanmasında; f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder. hükümlerine,
Aynı kanunun Plâtform oluşturma başlıklı 25. maddesindeki; Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.
Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır. hükümlerine,
31.03.2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin Platformlar başlıklı 94. maddesindeki; Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.
Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir. hükümlerine istinaden Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 7 Ocak 2016 tarihinde kurduk.
Şu an için Osmaniyemizde faaliyet gösteren 54 Sivil Toplum Kuruluşumuzun üye olduğu Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (Osev); Fikir Atölyesi olarak kurulduğumuz gün olan 7 Ocak 2016 tarihinde itibaren Aralık 2019 tarihine kadar yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde üye Sivil Toplum Kuruluşları tarafından olgunlaştırılan, zenginleştirilen ve şu an için hazırlanan 50 fikir projemizi devletmillet elele düsturuyla, tüm Türkiye'de faydalanılması, uygulanması ve ilham alınması amacıyla; Bakanlıklar, Valilik, Osmaniye Belediyesi, öngörülen ortaklar, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Sosyal Destek Programı (SODES), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Programları (KOSGEB) ve benzeri destekler çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
1-OSMANİYENİN KÖRFEZE BAĞLANMASI PROJESİ
07.07.2020 12:56