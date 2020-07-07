FİKİR PROJELERİ

KALENDER ŞEHİR

Doğu Akdenizin İncisi, Ozanlar ve Âşıklar Diyarı, Çukurovanın Bereketli Toprakları, Yerfıstığının Başkenti, Yukarı Çukurovada, Ceyhan Nehrinin doğu yakasında yer alan, alabildiğine geniş hinterlandıyla Akdenizin Yükselen Değeri, Bölgenin Parlayan Yıldızı, Sevdamız Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çaylarıyla sulak, hem de Çukurovayı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgedir. Her tepesinde bulunan tarihi kaleleri ve yaylarıyla, Kaleler ve Yaylalar Şehri, Kurtuluş Savaşında verdiği milli mücadele ve şehitleriyle terörle mücadeleye verdiği yüzlerce Şehitle, Osmaniye Şehitler Diyarı olup Şehitlerin Başkenti olarak anılır.

Bu şehrin insanları olarak bizler, Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformunu (OSEV); İnsani değerler ve demokrasi misyonu ile insanımızın Türk ve İslam topluluklarının mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak, toplumu doğru bilgilendirmek, güçlü bir sivil toplum iradesi oluşturmak, özellikle de Osmaniyenin sosyo ekonomik, sosyo kültürel, çevre ve şehircilik ve sosyal hayatın her alanında toplumsal mutabakatın sağlanması için Osmaniyemizin çağdaş bir şehir olma yolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına proje sunmak, yapılan güzel faaliyetlerde ilgilileri takdir etmek, eksik ve yanlışlıklarda da ilgilileri ikaz etmek, gerektiğinde bunları kamuoyu ile paylaşmak, Osmaniye lobisi oluşturmak, Osmaniyelilik bilincini geliştirmek ve Osmaniye için birlikte hareket etmeyi amaçlamak işin Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 7 Ocak 2016 tarihinde bir araya gelen Osmaniyemizde faaliyet gösteren 35 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Kurucular Kurulu tarafından; 23.11.2004 Tarih ve 25649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5253 Sayılı Dernekler Kanununun Tanımlar başlıklı 2. maddesi (f) bendindeki; 2- Bu Kanunun uygulanmasında; f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder. hükümlerine,

Aynı kanunun Plâtform oluşturma başlıklı 25. maddesindeki; Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır. hükümlerine,

31.03.2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin Platformlar başlıklı 94. maddesindeki; Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.





Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir. hükümlerine istinaden Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 7 Ocak 2016 tarihinde kurduk.

Şu an için Osmaniyemizde faaliyet gösteren 54 Sivil Toplum Kuruluşumuzun üye olduğu Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (Osev); Fikir Atölyesi olarak kurulduğumuz gün olan 7 Ocak 2016 tarihinde itibaren Aralık 2019 tarihine kadar yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde üye Sivil Toplum Kuruluşları tarafından olgunlaştırılan, zenginleştirilen ve şu an için hazırlanan 50 fikir projemizi devletmillet elele düsturuyla, tüm Türkiye'de faydalanılması, uygulanması ve ilham alınması amacıyla; Bakanlıklar, Valilik, Osmaniye Belediyesi, öngörülen ortaklar, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Sosyal Destek Programı (SODES), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Programları (KOSGEB) ve benzeri destekler çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda kamuoyuna saygılarımızla sunarız.





FİKİR PROJELERİ







1-OSMANİYENİN KÖRFEZE BAĞLANMASI PROJESİ



2-KINIK KALESİNİ (TOPRAKKALE) TURİZME KAZANDIRMA VE KÜLTÜR PARK PROJESİ



3-80 İLDEN 80 ŞEHİT AİLESİ 80. ŞEHİRDE BULUŞUYOR PROJESİ



4-OSMANİYE TEM OTOYOLUNUN YAVERİYE BAĞLANTI YOLU PROJESİ



5-OSMANİYE-ERZİN KESTİRME YOLU İYİLEŞTİRME PROJESİ



6-POLİS EVİ-AKYAR-ERZİN YOLU ÜNİVERSİTE BAĞLANTI YOLU PROJESİ



7-KADİRLİ ÇEVRE YOLUNUN TOPRAKKALE YOLUNA BAĞLANMASI PROJESİ



8-DÖNEL KAVŞAK GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ FARKINDALIK UYGULAMASI PROJESİ



9-ATIK TOPLAYICILARININ SORUNLARININ TESPİT EDİLİP ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜZENLENMESİ PROJESİ



10-YİĞİT-MERT-ŞEHİT OSMANİYE PROJESİ



11-OSMANİYE KÜLTÜREL ARAŞTIRMA MERKEZİ VE KENT HAFIZASI KÜTÜPHANESİ KURULMASI PROJESİ



12-OSMANİYE ÇONA DERESİ ŞEHİTLERİ ANITI PROJESİ



13-TANKLA GÜREŞEN TÜRK, İŞGALDE FRANSIZ TANKINA OMUZ VERİP DURDURAN PEHLİVAN MUSTAFA ANITI PROJESİ



14-KURTULUŞUN KARAR YERİ OSMANİYE VE KURTULUŞUN KARAR YERİ ANITI PROJESİ



15- ÇUKUROVA'NIN ÇANAKKALE'Sİ MAMURE VE MAMURE BASKINI ANITI PROJESİ



16-RAHİME HATUN ANITI PROJESİ



17-KURTULUŞUN İZİNDE KURTULUŞ YOLU VE KALELER ŞEHRİ YÜRÜYÜŞ ROTASI PROJESİ



18-AKKÖPRÜYÜ TURİZME KAZANDIRMA PROJESİ



19-KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VE OSMANİYE HALKINI KAYNAŞTIRMA PROJESİ



20-AKYOL KÜLTÜR YOLU PROJESİ



21-"ÇOCUKLARIMIZ MAN'LARI DEĞİL HAN'LARI OKUSUN" PROJESİ



22-OSMANİYE HATIRASI HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI PROJESİ



23-OSMANİYE KARATEPE KİLİMLERİNİ MARKALAŞTIRMA PROJESİ



24-OSMANİYE HAVA LİMANI PROJESİ



25-MİLLİ ÇOCUK OYUNLARI VE OYUNCAK MÜZESİ PROJESİ



26-PATEN VE KAY KAY PARKI PROJESİ



27-PEHLİVAN MUSTAFA ADAM OLMUŞ ÇOCUK VE ÇİZGİ FİLM PROJESİ



28-OSMANİYE ULUSLARARASI ŞAİRLER BULUŞMASI ŞİİR YARIŞMASI PROJESİ



29-ATATÜRKÜN OSMANİYEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA YARIŞMASI PROJESİ



30-RAHİME HATUNDAN NENE HATUNA GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ



31-ÇANAKKALE GEZİSİ PROJESİ



32-OKUNTU GELENEĞİNİ CANLANDIRMA PROJESİ



33-İCAT ÇIKARTMAYIN YARIŞMASI PROJESİ



34-BİLİNÇLİ ANNE, SAĞLIKLI NESİL İÇİN DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM PROJESİ



35-ÂŞIKLIK GELENEĞİNİ YAŞATMA PROJESİ



36-EVLİLİK ÖNCESİ ÇİFTE KUMRULAR EĞİTİM SERTİFİKASI PROJESİ



37-KARAÇAY VADİSİ ŞELALESİ KAMP YERİ VE YÜRÜYÜŞ PARKURU PROJESİ



38-MADDEYE KARŞIYIM OSMANİYEME BAĞIMLIYIM PROJESİ



39-OSMANİYE ŞEHİR KAPILARI PROJESİ



40-KADİRLİ ALA CAMİ MÜZESİ PROJESİ



41-OKUL PARKLARI PROJESİ



42-YEREL OKUL ADLARI PROJESİ



43-GELECEĞE MEKTUPLAR ZAMAN KAPSÜLÜ PROJESİ



44-MEHMETÇİK VE ATATÜRK ÇANAKKALE KARŞILAMA ANITI PROJESİ



45-ÇANAKKALE DİPLOMASI PROJESİ



46-MESLEKİ FEN LİSELERİ PROJESİ



47-KALICI PERSONEL SAĞLANARAK KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ PROJESİ



48-OKULLAŞARAK KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ PROJESİ



49-ÖĞRENCİ YURTLARI YAPILMASI PROJESİ



50-ÖĞRENCİ TAŞIMA NOKTALARINA DURAK PROJESİ



07.07.2020 12:56